Nice : L'appel du pied de Dante vers la Chine

Dans : OGCN, Mercato.

Recrue vedette de la défense niçoise l’été dernier, Dante connaît des débuts réussis avec son expérience et sa qualité de relance qui font merveille. Mais à 33 ans, l’ancien Lillois pense aussi à son avenir, et il se verrait bien tenter l’aventure chinoise. Pour des raisons économiques bien sûr, mais pas seulement…

« Je trouve ça intéressant qu'un pays investisse. Je pense que parfois on ne regarde que l'aspect sportif, mais la Chine est un pays avec je ne sais combien de milliards d'habitants. Si je ne me trompe pas, c'est à cause d'un nouveau ministre qui adore le football. Et il veut que les jeunes voient les joueurs qu'ils aiment comme des modèles. Je pense que c'est une idée intéressante, alors pourquoi pas ? », a livré le défenseur brésilien à Goal. Nul doute que les dirigeants azuréens vont tout de même demandé à leur défenseur de rester encore un peu à Nice, où il fait tant de bien.