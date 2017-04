Nice : Favre tacle les « abrutis des tribunes »

Dans : OGCN, Ligue 1.

Grâce à sa victoire contre Bordeaux ce dimanche soir (2-1), Nice a fait une très bonne opération en mettant la pression sur le PSG et Monaco. Invaincu à domicile cette saison, l'OGCN réalise déjà une saison record en termes de points (67 après 31 journées). Et le mérite est d'autant plus grand quand on sait le nombre d'absents chez les Aiglons, de Cyprien à Plea en passant notamment par Baysse. Et après la rencontre, Lucien Favre n'a pas hésité à souligner cela en montant même au créneau alors que certains supporters lui réclamaient des changements en fin de partie...

« Je dirais à quelques abrutis des tribunes que c'est parfois difficile de faire des changements quand on a quatre ou cinq jeunes de 19 ans sur le banc. On ne veut pas les mettre dans la pagaille. Certains oublient qu'on n'avait que deux milieux ce soir. Si un se blessait, c'était moi qui rentrait sur le terrain. Donc les tarés qui sont là, il faut qu'ils la ferment », a lancé, sur Canal+, l'entraîneur de Nice, qui fait donc avec les moyens du bord quoi qu'en dise les spectateurs de l'Allianz Riviera.