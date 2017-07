Nice : Favre ferme la porte au PSG et aux autres sur le cas Seri

Dans : OGCN, Ligue 1, PSG.

En marge du match amical que l'OGC Nice a joué, et gagné, vendredi soir contre le Servette Genève, Lucien Favre a été interrogé sur le cas de Jean-Michael Seri, convoité par le Paris SG, mais également par des clubs italiens. Mais l'entraîneur suisse a été très clair, le milieu de terrain ivoirien de 25 ans est et restera au Gym pour la saison prochaine.

Lucien Favre estime que Nice a désormais vendu assez de titulaires et que le départ de Jean-Michael Seri est désormais totalement impossible. « Seri reste, c’est définitif. On a perdu quatre titulaires, c’est déjà assez car ce n’est pas facile à remplacer », a confié, dans Le Dauphiné, le technicien azuréen, qui envoie donc un message à son président. A priori, lié avec l'OGC Nice jusqu'en 2019, l'international ivoirien, une des révélations de la saison passée, ne découvrira donc pas un nouveau club. Tant mieux pour le Gym et ses supporters, lesquels espèrent désormais que de nouveaux renforts vont encore débarquer d'ici la fin du mercato.