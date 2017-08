Nice : Favre allume le mercato « bricolage » et Balotelli !

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1.

L’élimination de Nice face à Naples en barrages de la Ligue des Champions a du mal à passer sur la Côte d’Azur. Remonté comme un coucou, Lucien Favre s’en est directement pris à ses dirigeants après la rencontre perdue face à la formation de Maurizio Sarri, dénonçant un « mercato bricolage » durant lequel les joueurs ayant quitté le navire n’ont pas été remplacés (Dalbert, Baysse, Ricardo Pereira). « Pour construire, il faut remplacer le matériel qui était là. Et là, on est loin de l’avoir fait. Pour le moment, c’est du bricolage. Il faut déjà compenser les départs » a confié l’ancien technicien du Borussia Mönchengladbach à BeIN Sports avant d’incendier Mario Balotelli, qui a laissé son équipe à dix au moment de l’ouverture du score, l’Italien choisissant de refaire son bandage au poignet en plein match.

« Une fois c’est les chaussures, une fois c’est un bandage... Je ne sais pas si c’est la raison pour laquelle on a pris le but, ça arrive qu’on joue à dix sans encaisser de but, on doit être organisé… Mais voilà, ce n’est pas possible… » a confié, exaspéré, le technicien de l’OGC Nice. Il reste une semaine et demi à Jean-Pierre Rivère et aux dirigeants du Gym pour rectifier le tir. Selon SFR Sport, le club azuréen devrait accueillir au minimum deux joueurs supplémentaires d’ici le 31 août. Ce ne sera sans doute pas de trop pour calmer Lucien Favre.