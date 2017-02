Nice : Eysseric obligé de préciser ses propos sur Balotelli

Dans : OGCN, Ligue 1.

En déclarant en marge du match Rennes-Nice que « Mario Balotelli n’avait rien à faire avec nous », Valentin Eysseric a provoqué un certain émoi, certains ayant pensé que le joueur niçois estimait que l'attaquant italien n'avait pas sa place au Gym compte tenu de son attitude parfois boudeuse. Mais dans un communiqué, l'OGC Nice et Valentin Eysseric ont tenu à remettre les pendules à l'heure afin que cette déclaration ne prenne pas une importance démesurée.

« Quand je dis que Mario n’a rien à faire avec nous, c’est évidemment, et je le répète, pour faire référence à son immense talent, qui lui permettrait de s’exprimer dans les plus grands clubs européens. En aucun cas, je ne voulais signifier qu’il n’a pas sa place dans le groupe ! Je ne m’exprimerai plus sur ce sujet. Mario a tout mon soutien, et celui de toute l’équipe. Il est important pour nous, et va continuer à beaucoup nous apporter », a indiqué Valentin Eysseric, histoire de mettre un terme à toutes les supputations sur un éventuel problème avec Mario Balotelli au sein du vestiaire niçois.