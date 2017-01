Nice a souffert, comme d’habitude reconnaît Favre

Dans : OGCN, Ligue 1.

Lucien Favre, entraineur de Nice, après la victoire 3-1 devant Guingamp : « C'était un match pénible… comme tous les matchs. Encore une fois, Guingamp est une équipe très athlétique, qui percute, forte sur les deuxièmes ballons grâce à sa taille. On a fait notre maximum pour répondre dans ce secteur de jeu. On a mis les buts à des moments clés, notamment les deux premiers. J’ai dis à mes joueurs à la mi-temps d’aller chercher le 3e, mais Guingamp nous a bien pressés d’entrée. Néanmoins Guingamp n’a pas eu d’occasion nette. Mais ils ont poussé, on a reculé, on a souffert. Dès samedi, ce sera un très gros match à Monaco. Il faut continuer à travailler car il y a énormément de boulot. Ce qu’on fait lorsqu’il y a beaucoup de rythme, c’est trop peu à mon goût ».