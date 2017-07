Mercato : Lichsteiner dit oui à Nice si la Juventus trouve un remplaçant

Dans : OGCN, Mercato, Ligue 1, Serie A.

L'OGC Nice pourrait frapper un grand coup d'ici la fin du mercato, puisque ce vendredi le Corriere dello Sport affirme que le club azuréen aurait obtenu l'accord de Stephan Lichsteiner pour venir renforcer la défense du Gym. Le latéral droit international suisse, qui a déjà joué en France et plus précisément à Lille entre 2005 et 2008, devra cependant attendre que la Juventus lui trouve un remplaçant avant de rejoindre Nice. Mais le quotidien sportif italien affirme que les choses sont désormais calées et que l'affaire pourrait se conclure très rapidement.

Ces dernières semaines, Stephan Lichsteiner avait été annoncé très proche de Wolfsburg, la Juventus ne semblant pas réellement s'opposer à un départ du joueur de 33 ans lors de ce mercato 2017. Mais l'affaire ne s'était pas faite, le défenseur n'étant visiblement pas plus tenté que cela par la proposition du club de Bundesliga. Les dirigeants de l'OGC Nice semblent avoir été plus persuasifs.