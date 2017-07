Dans : FC Nantes, Mercato, Bundesliga.

Le FC Nantes et Schalke 04 ont officialisé en même temps le transfert d’Amine Harit pour Schalke 04. Le talentueux et jeune milieu de terrain n’aura donc effectué qu’une saison pleine avec son club formateur, et part rejoindre la formation de la Ruhr, avec qui il s’est engagé pour quatre saisons.