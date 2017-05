Nantes : Malgré Aulas, Conceiçao sera supporter de l'OL en Europa

Dans : FC Nantes, OL, Europa League.

Sergio Conceiçao, entraîneur de Nantes, après la défaite à Lyon (3-2) : « C'est frustrant. On fait un bon match, solide. C'est difficile de jouer contre nous. Nous prenons 3 buts. Le pénalty me paraît limite... mais je ne veux pas parler de l'arbitrage. On ne doit pas prendre de buts sur phases arrêtées. Pour moi, le pénalty change tout. Ils n'ont pas d'occasions jusque-là. On a su revenir, montrer du caractère. Il faut respecter les joueurs qui sont de vrais compétiteurs. Chaque match est pour nous comme une finale. Les joueurs sont marqués parce qu'on a tout fait pour au moins un match nul. On a voulu gagner le match. On est frustrés. On n'a pas vu un grand décalage entre les deux équipes. On était très motivés par la déclaration du président Aulas qui voyait ce match comme une préparation. C'était un bon match de préparation à la C3 pour Lyon qui a souffert aujourd'hui. Je pense que l'OL va aussi souffrir contre l'Ajax. J'espère que l'OL va passer contre l'Ajax car c'est bon pour le football français ».