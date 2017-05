Nantes : Conceiçao dévoile les secrets de son prochain mercato

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Son avenir sur le banc du FC Nantes étant désormais assuré, Sergio Conceiçao peut préparer l'avenir du club. Et ce mercredi, à deux jours du déplacement des Canaris à Saint-Etienne, l'entraîneur nantais a accepté de parler du prochain mercato. Plutôt que de tout changer au sein d'un effectif qui a montré de belles choses, Sergio Conceiçao mise sur la stabilité et sur la venue d'un nombre limité de renforts.

« Le meilleur renfort, c’est de garder les joueurs qui sont là. On aimerait garder tout le monde. Des garçons comme Djidji, Dubois, Rongier et Gillet. Discuter avec les joueurs en fin de contrat en 2018 est une priorité, a expliqué l’entraîneur portugais du FC Nantes, qui n’a pas l’intention de faire exploser le budget de Waldemar Kita, même s’il souhaite quand même quelques signatures. Je pense qu’il n’y a pas besoin de changer beaucoup. Trois, ou quatre. Le président, lui, parlait de cinq six… Habituellement, c’est l’entraîneur qui en veut plus que le président. Mais je préfère moins de joueurs mais des joueurs qui font la différence. De forts joueurs. »