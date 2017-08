FCN : Nakoulma veut partir, l'ASSE et Nice débarquent

Dans : FC Nantes, Mercato, ASSE, OGCN, Ligue 1.

Désireux de quitter le FC Nantes en cette fin de mercato estival, Préjuce Nakoulma dispose désormais de deux touches prestigieuses en Ligue 1.

Remplaçant depuis l’arrivée de Claudio Ranieri sur le banc de touche jaune et vert, Préjuce Nakoulma n'accepte plus sa situation à Nantes. Par conséquent, l'attaquant burkinabé a demandé son transfert au président Kita, et ce dès cet été. Seulement quelques mois après son arrivée à Nantes, et une bonne demi-saison plus tard, durant laquelle il a marqué six buts en onze matchs, Nakoulma est donc sur le départ. Et deux clubs de Ligue 1 sont prêts à l’accueillir.

En effet, selon Ouest-France, l’OGC Nice et l’AS Saint-Etienne sont intéressés par le joueur de 30 ans. En quête d'un attaquant polyvalent, les deux clubs français ont déjà formulé des offres à Nakoulma, qui pourrait donc quitter Nantes avant la fin du mois d'août pour franchir un véritable palier à l'intérieur du championnat de France.