FCN : Des fumigènes parachutés, ça va trop loin à Nantes

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Avant le début du match face à Guingamp, ce dimanche, Waldemar Kita avait tendu la main aux Ultras nantais, assurant qu’il allait prendre leur défense devant la commission de discipline, et qu’il aimerait bien discuter avec eux autour d’un table à la fin de la saison pour essayer de mettre fin à ce conflit larvé qui est déjà allé très loin, une attaque contre sa personne en tribune présidentielle ayant même déjà eu lieu.

Mais à l’approche de la fin du match contre Guingamp, alors que la tribune Loire était fermée à huis-clos, des fumigènes ont quand même atterri sur la pelouse de la Beaujoire. Ils ont été tirés de l’extérieur de l’enceinte, et ont été portés par des parachutes. Les supporters ont en effet peaufiné leur attaque, puisque les derniers jets de fumigènes depuis l’extérieur du stade, contre Lorient, n’avaient pu trouver que le toit de la Beaujoire. Cette nouvelle nuisance spectaculaire va certainement coûter très cher au FCN, qui ne s’en sort clairement plus avec sa Brigade Loire. Les joueurs et l’entraineur des Canaris ont pesté contre ces agissements, qui ont provoqué une nouvelle interruption de la rencontre, et vont déboucher sur de nouvelles sanctions.

« La fête était parfaite jusqu’à ces incidents. C’est dommage. J’espère qu’il n’y aura pas de nouvelles sanctions. C’est un peu se tirer une balle dans le pied. Quand on voit ce que le groupe fait sur le terrain, il faut aussi essayer de mettre son ego de côté et rester tous ensemble pour préparer la saison prochaine. On aura besoin de nos supporters pour faire de grandes choses », a expliqué dans Ouest-France le capitaine Guillaume Gillet, qui ne comprend pas cet acharnement qui nuit plus au club qu’autre chose.