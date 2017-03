Monaco : Vasilyev fait une dangereuse promesse pour Mbappé

Dans : Monaco, Mercato.

Alors que Kylian Mbappé attise toutes les convoitises en vue du prochain mercato, l'AS Monaco a confirmé sa volonté de garder sa pépite le plus longtemps possible.

Révélation de la saison à Monaco, Mbappé est sous le feu des projecteurs. Depuis quelques semaines, il faut dire que le jeune attaquant de 18 ans carbure, avec notamment deux buts contre Manchester City en huitième de finale de Ligue des Champions (6-6). Par conséquent, il a logiquement été appelé en équipe de France par Didier Deschamps pour la première fois, ce jeudi. Si l'ASM se réjouit de son éclosion au très haut niveau, le club de la Principauté aura fort à faire pour conserver son crack au cours de l'été prochain. Malgré un mercato qui s'annonce chaud bouillant, avec potentiellement de grosses offres venues des grands d'Europe, Vadim Vasilyev reste tranquille.

« Un départ de Mbappé ? Non, pourquoi ? C’est l’enfant du club, il est le meilleur exemple de la qualité de notre formation, qu’on veut mettre en avant. Pour nous, c’est une grande fierté. Nous allons aborder sereinement les négociations pour qu’il reste à Monaco. Il est content ici. On monte un projet autour de lui. Il a aussi autour de lui un entourage qui connaît bien le milieu et le conseille bien. Avec la qualification en quarts de finale, la trésorerie est bonne. C’est la différence avec 2015, et l’époque du transfert d’Anthony Martial à Manchester United, où on avait un déficit. Aujourd’hui, le budget est équilibré, nous allons aborder chaque cas l’un après l’autre. Il n’y a rien de garanti dans la vie, ni dans le football, ni ailleurs. Je peux vous affirmer que je ne négocie avec aucun club pour aucun joueur. Nous sommes concentrés sur la fin de la saison. Le mercato, ça fait partie de la vie du club. Aujourd’hui, le club est capable de gérer les transferts de manière intelligente, sans pression financière. Mais ce n’est pas le moment de parler de ça », a lancé, dans Team Duga sur RMC, le président monégasque, qui prévient donc les courtisans de Mbappé en vue du prochain mercato estival tout en avouant que l'ASM n'a aucun besoin structurel de vendre son joyau.