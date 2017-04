Monaco : Jardim successeur de Wenger à Arsenal ?

Dans : Monaco, Ligue 1, Premier League.

Ce n'est un secret pour personne, Arsène Wenger n'est pas loin d'être sur un siège éjectable à Arsenal, d'autant plus qu'après la défaite des Gunners lundi soir à Crystal Palace le club londonien n'est plus réellement certain de postuler à la prochaine Ligue des champions. Une non-qualification pour la C1 pourrait sonner le glas de la longue histoire de Wenger à Arsenal. Et pour certains médias anglais, Leonardo Jardim serait le successeur idéal du technicien français, que les dirigeants anglais avaient déjà repéré à...Monaco, avant qu'Arsène Wenger passe par le Japon.

Dans L'Equipe, le responsable de la rubrique football du Daily Mirror admet que le coach portugais de l'AS Monaco suscite un énorme intérêt à Arsenal, et même dans toute la Premier League. « La dernière qualification face à Manchester City n’a fait que remonter sa cote, à Arsenal, mais aussi en Angleterre en général, parce qu’il donne l’impression de pouvoir développer un style de jeu qui lui est propre, à la fois offensif et efficace », explique John Cross, qui doit cependant savoir que du côté du club de la Principauté on a les moyens financiers et sportifs de conserver Leonardo Jardim.