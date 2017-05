Monaco : Jardim calme ceux qui ont déjà sorti le Champagne !

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG.

Il faudrait évidemment une énorme catastrophe pour que l'AS Monaco ne décroche pas le titre de champion de France au nez et à la barbe du PSG. Et dès dimanche soir, le club de la Principauté pourrait même être sacré en cas de victoire ou de nul contre Lille et de défaite ou de nul du PSG à Sainte-Etienne. Mais quoi qu'il en soit, Leonardo Jardim a profité de sa conférence de presse, ce vendredi, pour calmer ceux qui fêtent déjà le titre monégasque. Car le coach portugais de l'AS Monaco connaît trop bien pour le football pour balayer totalement un coup de théâtre final.

« Le message c’est de ne pas écouter ce qui se dit autour de nous. Le foot c’est seulement sur le terrain. Nous sommes proches du titre, mais rien n’est fait. Nous devons continuer notre chemin, ne surtout pas nous relâcher. Tant que nous ne sommes pas champions, il faut rester concentrés. A l’extérieur, ça parle beaucoup, il y a des félicitations, mais ce n’est pas connaitre le foot. Rien n’est fait !, a prévenu Leonardo Jardim, qui n’a pas souhaité évoquer sa situation personnelle, lui dont on parle en Premier League pour la saison prochaine. Le futur ? Toute mon énergie est focalisée sur la fin de la saison pas sur ce qui va se passer après. »