Monaco : Et si c’était Jardim qui partait ?

Dans : Monaco, Ligue 1.

L’AS Monaco l’a fait savoir publiquement, sa crainte est de ne pas pouvoir repousser toutes les offres sur ses joueurs prometteurs cet hiver, et encore plus l’été prochain.

Mais un nouveau danger frappe à la porte annonce ce mardi la Gazzetta dello Sport. En effet, le quotidien italien évoque un possible départ de Massimiliano Allegri, qui a semblé très tendu ces dernières semaines à Turin, où un problème interne sérieux est évoqué. Pour le remplacer, trois solutions sont évoquées par le quotidien aux pages roses. Il s’agit de Paulo Sousa, ancien joueur de la Vieille Dame et désormais entraineur de la Fiorentina, d’Eusebio Di Francesco, qui fait des miracles avec Sassuolo et de Leonardo Jardim, dont la faculté à construire une équipe jeune et compétitive malgré des changements de taille a épaté les dirigeants de la Juventus.

Technicien très attaché à l’AS Monaco qui lui a donné sa chance au plus haut niveau, Jardim n’a pour le moment jamais évoqué la moindre envie de départ, se montrant au contraire reconnaissant, même quand le navire tanguait. Mais une offre de la Juventus, club le plus ambitieux de Serie A depuis des années et candidat à la victoire en Ligue des Champions, peut-elle se refuser ?