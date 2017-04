LdC : Le Prince Albert demande que le calendrier de L1 « soit bousculé »

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Au lendemain de l'attaque dont le bus du Borussia Dortmund a été la cible, mardi soir, l'AS Monaco s'apprête à disputer à 18h45 son quart de finale aller de la Ligue des champions au Signal Iduna Park. Même s'il admet que ce report d'une journée n'est peut-être pas idéale, le Prince Albert concède que l'UEFA a aussi des impératifs. Mais le souverain monégasque prévient déjà tout le monde que le calendrier de Ligue 1 devra probablement être chamboulé, alors que la LFP a déjà bien du mal à recaser le match en retard entre l'ASSE et Monaco.

« Je remercier les supporters de Monaco de leur fidélité et de vouloir rester à Dortmund. Le sport ne doit pas être pris en otage par des fous, car il n'y a pas d'autre mot que de les qualifier des personnes déstabilisées, en attendant de savoir qui ils sont et quels étaient leurs motifs. De s’en prendre violemment au sport, ça dépasse le cadre du football, c'est tout simplement ignoble et horrible. Je suis heureux que nos supporters aient manifesté leur soutien aux supporters (…) Pour le match, je ne sais pas quelle est la meilleure solution, je pense que l’UEFA a des impératifs logistiques et de télévision. Mais il faudra, quel que soit le résultat final de l'horaire et de la date du match, il faudra bousculer le calendrier de la Ligue 1. Cela aura des conséquences, mais ce n’est peut-être pas la meilleure solution de jouer le lendemain d’un incident d’une telle ampleur », a confié, sur RTL, le Prince Albert, qui est resté à Dortmund pour des motifs de sécurité.