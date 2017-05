ASM : Tielemans nie avoir signé à Monaco pour un prix record

Dans : Monaco, Mercato.

Conscient que l’AS Monaco ne pourra pas garder tous ses meilleurs éléments, le vice-président Vadim Vasilyev a quand même promis un effectif au moins aussi compétitif la saison prochaine.

On peut donc s’attendre à voir des recrues débarquer sur le Rocher cet été. Et peut-être même plus vite qu’on ne le pense. Toujours fidèle à sa politique basée sur de jeunes joueurs prometteurs, le club de la Principauté s’est offert le prodige d’Anderlecht Youri Tielemans (20 ans). C’est du moins ce qu’affirme la presse belge, à l’image du média Sudinfo qui parle d’un transfert bouclé pour 25 M€.

Au passage, l’ASM aurait fait sauter le record de la plus grosse vente pour un joueur de Jupiler League, la précédente référence étant Marouane Fellaini, passé du Standard de Liège à Everton en 2008 contre 21,75 M€. Il faut dire que Tielemans était très sollicité en Europe. Anderlecht a donc fini par craquer tout en conservant un intéressement de 10 % sur un futur transfert. De son côté, le milieu de 20 ans aurait signé un contrat de cinq ans assorti d’un salaire annuel de 2 M€. Ce samedi midi, Youri Tielemans a indiqué qu'il n'avait pas signé avec l'AS Monaco et qu'il attendrait la officielle de la saison pour en dire plus sur son avenir, ce qui n'empêche pas la presse belge de maintenir ses informations.