ASM : Pour Mbappé, Monaco ne rigole plus et menace !

Dans : Monaco, Mercato, PSG.

Gros coup de colère de l’AS Monaco ce jeudi. Le club de la Principauté n’a pas envie de discuter de la vente de Kylian Mbappé et l’a fait savoir. Le champion de France a publié un communiqué de presse menaçant de porter plainte contre des clubs effectuant des manœuvres illégales, qui consistent bien évidemment à discuter et courtiser le jeune international français sans l’accord du club propriétaire.

« L’AS MONACO constate avec regret que des clubs "importants" du football européen multiplient les contacts avec Kylian Mbappé (et son entourage) sans en avoir l’autorisation du club.

L’AS MONACO entend rappeler à ces clubs que de tels agissements sont contraires à l’article 211 du Règlement Administratif de la Ligue de Football Professionnel et à l’article 18.3 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA.

Afin de mettre fin à cette situation inacceptable, l’AS MONACO envisage de demander à la Ligue de Football Professionnel et à la FIFA d’engager des procédures disciplinaires à l’encontre des clubs contrevenants », a fait savoir l’AS Monaco, qui craint de voir le joueur et son entourage finir par écouter ses courtisans et forcer ensuite un transfert dès cet été, ce qui ne semble pourtant pas être une tendance forte à l’heure actuelle.