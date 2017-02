ASM : Mbappé rigole de la comparaison avec Cristiano Ronaldo et Messi

Dans : Monaco, Ligue 1.

Au sein de l'effectif monégasque, il y a un joueur qui suscite un énorme enthousiasme, il s'agit bien évidemment de Kylian Mbappé, le jeune attaquant de 18 ans. Samedi soir, face à Metz, Kylian Mbappé a montré toutes les facettes de son talent, marquant trois buts et réalisant un match époustouflant. Avec ce triplé, le joueur de l'ASM est devenu le deuxième joueur le plus jeune à réaliser un tel exploit en Ligue 1, seul Jérémy Ménez ayant fait mieux en 2005 avec Sochaux alors qu'il n'avait que 17 ans.

Concernant Kylian Mbappé, les choses commencent à sérieusement s'agiter autour d'un attaquant qui est inévitablement comparé à Thierry Henry, un de ses prédécesseurs sur le Rocher. Mais malgré son jeune âge, le buteur monégasque garde les pieds sur terre et évite de s'enflammer. « Les louanges ? Ça ne me fait rien. Je ne suis pas encore un phénomène, les phénomènes, ce sont Messi, Ronaldo, Neymar, j’en suis encore loin. Quand j’entends ça, j’ai le sourire », confie, dans L'Equipe, Kylian Mbappé, dont la carrière semble pourtant lancée sur des bases énormes. L'AS Monaco espère en profiter le plus longtemps possible...