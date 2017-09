ASM : Le jackpot du mercato, Vasilyev a trouvé quoi en faire

Dans : Monaco, Ligue 1, Mercato.

En marge de la conférence de presse de présentation des dernières recrues, Vadim Vasilyev a fait deux annonces importantes concernant l'avenir de l'AS Monaco.

Durant le dernier mercato estival, le club de la Principauté a touché 360 ME sur les ventes de joueurs, en incluant le prêt avec option d'achat de Mbappé au PSG. Une somme qui fait de l'ASM le meilleur club vendeur de l'été en Europe. Si une partie des recettes (102 ME) a déjà été réinvestie pour recruter de nouveaux joueurs, le club monégasque va désormais utiliser cet argent frais pour moderniser ses infrastructures. Une volonté confirmée par Vadim Vasilyev.

« Les travaux du nouveau centre de performances de La Turbie vont débuter début 2018 pour un investissement de 50 millions d'euros. Ce sera un des centres de performance les plus modernes d'Europe. Comme quoi on gagne beaucoup d'argent, mais on le réinvestit. La rénovation de Louis-II pour 240 ME ? Il restera un stade omnisports. On a toujours eu un dialogue constructif avec le parlement monégasque et le gouvernement. Cela va nous permettre de nous structurer et d'évoluer encore mieux. Tout va dans le bon sens », a lancé, sur L'Equipe, le vice-président de Monaco, qui montre donc que son projet avance concrètement avec ces nouvelles dépenses. Comme quoi, il n'y a pas que le mercato dans la vie financière des clubs...