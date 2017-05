ASM : L'Inter Milan fait une une offre irrefusable à Jardim

Dans : Monaco, Ligue 1, Serie A, Mercato.

Désigné meilleur entraîneur de Ligue 1 par ses paires, Leonardo Jardim réalise une saison exceptionnelle à la tête de l’AS Monaco. Champion de France, le coach portugais a accompli un incroyable parcours sur la scène européenne avec le club de la Principauté, le menant jusqu’aux demi-finales de la Ligue des Champions. Un bilan qui inspire le respect et qui attire les gourmandises chez les gros d’Europe en quête de renouvellement sur leur banc. C’est notamment le cas de l’Inter Milan, qui a licencié Stefano Pioli la semaine dernière.

Selon les informations du Parisien, le club italien a d’ores et déjà proposé une offre ferme de contrat à l’ancien coach du Sporting Portugal. Celle-ci est juteuse puisque les nouveaux propriétaires de l’Inter Milan sont prêts à offrir 5 ME net par an à Leonardo Jardim. Par ailleurs, le quotidien francilien explique que l’entraîneur de l’AS Monaco se pose des questions sur son avenir. Avec le départ probable d’un ou deux joueurs majeurs cet été, le coach portugais estime qu’il sera difficile de faire mieux que cette saison avec le club de la Principauté. Il y a donc fort à parier que le projet de l’Inter Milan, aux moyens financiers colossaux et qui sera très actif sur ce mercato estival, fera réfléchir le technicien de l’ASM.