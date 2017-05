ASM : Jardim, « Wenger 2.0 » fait saliver Arsenal !

Dans : Monaco, Ligue 1, Premier League, Mercato.

Auteur d’une saison incroyable aux commandes de l’AS Monaco, qu’il a menée jusqu’aux demi-finales de la Ligue des Champions, Leonardo Jardim a forcément attiré la lumière. Lié à l’ASM jusqu’en juin 2019, le technicien portugais n’a toujours pas prolongé son bail et il semble être encore un peu tôt pour savoir concrètement s’il sera toujours sur le Rocher la saison prochaine. Une chose est certaine, l’entraîneur de 42 ans aura des prétendants de choix à ses pieds s’il décidait de quitter le club de la Principauté en juin prochain.

Selon les informations de Téléfoot, Arsenal aurait clairement coché le nom de Leonardo Jardim en cas de départ d’Arsène Wenger, dont l’avenir à Londres est toujours très flou et incertain. La gestion des jeunes joueurs de la part du Portugais plaît particulièrement aux dirigeants des Gunners, qui voient clairement en lui un entraîneur au style comparable à celui de Wenger. Outre Arsenal, un autre cador européen pourrait être intéressé par Jardim, selon l’émission dominicale de TF1 : l’Inter Milan. « Dans un modèle plus stratégique, avec plus d’équilibre, l’Italie a aussi un championnat intéressant. Personnellement, je pense qu’en Angleterre il y a plus de passion pour le jeu » expliquait l’entraîneur portugais il y a quelques semaines. Faites vos jeux…