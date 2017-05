ASM : 3% de chances de passer, il croit aux miracles

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Il n’y a pas d’autres mots pour décrire ce qu’il s’est passé ce mercredi soir, l’AS Monaco a pris une leçon de la part de la Juventus. Gestion des temps forts, efficacité, solidité défensive, maitrise du jeu, la Vieille Dame a fait son récital et s’est imposée 2-0 à Louis-II. Statistiquement, cela laisse 3 % de chances à l’AS Monaco d’inverser la tendance et de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Pas de quoi faire peur à Vadim Vasilyev, qui veut toujours croire en l’exploit au match retour, même si on se demande bien comme Monaco peut marquer deux ou trois buts à cette formation italienne.

« On est tombés contre une grande équipe, mais je pense que Buffon a fait un grand match. On a montré une belle image, on a eu des occasions. On ne les a pas concrétisées, c'est comme ça... En tout cas je suis fier de notre parcours, c'est quand même une demi-finale. Le retour, ce sera très très difficile. Je ne sais pas quelles sont nos chances. Si on marque en premier... Mais nous allons nous concentrer sur le match contre Nancy, un match très important pour nous. Il faut absolument remporter les trois points. Le titre n'est pas acquis. Et à partir de dimanche, penser à ce match retour. Les miracles existent. Il faut y croire », a demandé le vice-président du club de la Principauté, qui n’a pas le droit de s’avouer vaincu avant le match retour, et espère surtout ne pas voir son équipe s’écrouler si près du but.