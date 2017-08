TV : C+ Sport imite BeInSports et achète aussi les droits de Domzale-OM !

Dans : OM, Europa League, Foot Europeen.

Les dirigeants du club de Domzale sont de petits malins et visiblement ils sont doués en business. Alors qu'il y a seulement 24 heures aucune chaîne française ne devait diffuser la rencontre aller des barrages d'Europa League entre leur club et l'Olympique de Marseille, jeudi à partir de 20h45, BeInSports et deux heures plus tard Canal+ Sport ont annoncé ce mercredi après-midi qu'ils diffuseraient ce match en direct. Comprenne qui pourra, mais les supporters de l'OM ont désormais l'embarras du choix au niveau des commentaires....tout comme pour la rencontre retour donnée également par les deux chaînes.