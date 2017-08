OM : Zubizarreta recrute deux nouveaux éléments à Marseille

Dans : OM, Mercato.

Grandement occupé par le mercato estival depuis plusieurs semaines, Andoni Zubizarreta ne délaisse pas pour autant ses autres missions, et notamment celle qui touche à la cellule de recrutement.

Nommé directeur sportif du club phocéen en octobre 2016 par Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta s’attelle à redresser le secteur sportif de l'OM aux côtés de Rudi Garcia. Outre le recrutement de l'équipe première, jugé comme essentiel puisque celui-ci doit permettre au club marseillais de retrouver sa force de frappe, l'ancien dirigeant du Barça développe aussi sa cellule de recrutement. Suite à la nomination de Sébastien Pérez au poste de responsable du recrutement au niveau de la formation, Marseille vient d'embaucher deux nouveaux recruteurs pour le secteur pro.

Selon La Provence, Georges Santos et Emmanuel Clément sont arrivés à la demande de Zubi et de son adjoint, Albert Valentin. Après avoir été scout à Majorque et à Manchester City, le premier supervisera le marché international, alors que le second se chargera d'observer le Nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas. Pour compléter cette équipe afin de scruter l'Espagne et le Portugal, un autre recruteur devrait débarquer à la Commanderie dans les prochains jours. Comme quoi l'OM ne recrute pas que des joueurs pour devenir meilleur...