OM ‍: Marcelino sous pression, il n'a plus de joker

Par Mehdi Lunay

L'OM a encore déçu à Nantes vendredi soir. Les Phocéens n'ont pu faire mieux que 1-1 malgré une supériorité numérique longue de 80 minutes. Un résultat combiné à des choix étranges dans les changements mettent Marcelino sous le feu des critiques.

En ces temps où la question environnementale est importante en France, l'OM reste un adepte du gaspillage. Les Phocéens lâchent des matchs et des points trop facilement en ce début de saison. En Ligue 1, ils ont concédé deux matchs nuls à l'extérieur alors qu'ils étaient à 11 contre 10 à chaque fois. Si l'arbitrage et la malchance étaient les explications logiques à Metz, il n'en est pas de même pour le match de Nantes vendredi soir. En supériorité numérique dès la 9e minute, l'OM a baissé de pied inexplicablement ensuite. Le jeu phocéen était même assez quelconque en seconde période. Un responsable est déjà désigné Marcelino.

Après la trêve, Marcelino et l'OM devront être impeccables

Alors que le jeu marseillais déclinait, Marcelino n'a rien fait pour améliorer les choses. Au contraire, il n'a procédé qu'à un changement : Iliman Ndiaye remplaçant Joaquin Correa à la 64e minute. Bien trop peu pour dynamiser une attaque assez fébrile à la Beaujoire. Les supporters de l'OM étaient nombreux à s'énerver de la copie proposée par l'OM et surtout par les choix de Marcelino. L'ancien latéral phocéen Fabien Laurenti s'est montré aussi dubitatif sur le coaching de l'Espagnol dans La Provence. Cependant, il demande encore un peu de patience aux fans de l'OM concernant Marcelino.

Nantes - OM : "Je n'ai pas très bien compris le fait que Marcelino ne fasse qu'un seul changement", avoue Fabien Laurenti#OM #TeamOM #Fhttps://t.co/xAshBBoKzv — La Provence (@laprovence) September 2, 2023

« C'est un ensemble. Marcelino a ses responsabilités tout comme les joueurs. Sur la composition de départ, je trouvais le onze très séduisant avec notamment les titularisations de Correa et Vitinha […] Je n'ai pas très bien compris le fait que Marcelino ne fasse qu'un seul changement. On peut aussi se poser des questions sur le timing du remplacement vu ce qu'ont produit les Marseillais sur l'animation offensive en seconde période. Ça a été très pauvre mis à part les dix dernières minutes où ils ont poussé. Hormis l'entrée de Ndiaye, j'aurais aimé voir Ounahi ou Mughe, qui aurait pu apporter un peu de profondeur et de vitesse », a t-il analysé avant de préciser attendre encore quelques semaines avant de juger l'OM de Marcelino. Néanmoins, au vu du nombre de mentions d'Igor Tudor sur les réseaux sociaux, Marcelino ne bénéficiera pas de la même tolérance du public marseillais. L'OM doit éviter de nouvelles sorties de route pour la crédibilité du projet de jeu de l'Espagnol.