OM : Zubi vers la sortie, Eyraud refuse de rentrer dans ce jeu

Dans : OM, Ligue 1.

Déjà pointé du doigt l’hiver dernier, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille Andoni Zubizarreta est de nouveau ciblé par des critiques. Il fallait s’y attendre étant donné que le mercato olympien est loin de faire l’unanimité.

Alors que le club phocéen a beaucoup vendu son fameux « Champions Project », les recrues ne sont pas toutes à la hauteur des attentes. Une question revient alors avec insistance : l’OM avait-t-il vraiment besoin de l’Espagnol pour effectuer ce recrutement ? Pas sûr, d’autant qu’un bruit de couloir affirme que l’entraîneur Rudi Garcia aurait le dernier mot au mercato, ce qui provoquerait des tensions en interne. C’est pourquoi un agent a lancé la rumeur d’un départ imminent de Zubizarreta.

De son côté, le président Jacques-Henri Eyraud refuse de rentrer dans ce jeu. « Andoni est quelqu'un de remarquable, et il n'y a absolument aucun problème, a répondu le patron de l’OM sur le site du Phocéen. Ce sont des rumeurs à la noix, et la meilleure façon de les légitimer serait de réagir. Ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière, donc pas de commentaire. » Mieux vaut ne pas alimenter cette rumeur qui ne ferait qu’accentuer le mécontentement des supporters.