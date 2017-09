OM : Zubizarreta déjà sur le départ de l'OM ?

Dans : OM, Ligue 1.

Débarqué à l'Olympique de Marseille après la reprise du club phocéen par Frank McCourt, Andoni Zubizarreta vient de terminer son deuxième mercato dans le rôle de directeur sportif de l'OM.

Et si l'on en croit L'Equipe, ce marché des transferts 2017 pourrait être le dernier à Marseille pour l'ancien DS du FC Barcelone. C'est un agent de joueurs qui lâche le morceau dans le quotidien sportif. « Il va quitter l'OM, et ça arrange tout le monde », explique cette source. Il est vrai que depuis quelques semaines, des rumeurs circulent sur des difficultés relationnelles entre Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia, l'entraîneur français de l'Olympique de Marseille souhaitant avoir le mot final en matière de recrutement. Un final cut accordé à Garcia qui ne serait pas du goût de Zubi.

Cependant, du côté de l'OM, on rejette la totalité de ces bruits sur un dialogue rompu entre le coach et le directeur sportif espagnol, et officiellement le départ d'Andoni Zubizarreta n'est pas du tout d'actualité. L'avenir dira s'il y avait de la fumée sans feu, et en attendant le directeur sportif de Marseille prend des vacances bien méritées après le mercato.