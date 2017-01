OM : Zubi cible un joueur « extraordinaire », qui ne peut pas venir

Dans : OM, Mercato, Liga.

Inscrit sur les tablettes de l'Olympique de Marseille durant ce mercato hivernal pour venir renforcer le secteur défensif, Theo Hernandez ne devrait pas venir dans la cité phocéenne.

En janvier, pour son premier marché des transferts à la tête de l'OM, Andoni Zubizarreta a plusieurs priorités, mais la plus pressante mène au poste de latéral gauche. Alors que Bedimo est blessé et que Rekik enchaîne les mauvaises performances dans le couloir, le club olympien doit recruter dans l'urgence. Mais ce dossier est très compliqué. Priorité de Rudi Garcia, Jordan Amavi a dit non à Marseille. Derrière, le profil de Theo Hernandez circule depuis quelques heures, mais cette piste pourrait bien vite se refermer... En effet, le latéral franco-espagnol ne viendra pas à l'OM en janvier. C'est en tout cas ce qu'a confié Sergio Fernandez, le directeur sportif d’Alavès, club qui accueille le joueur de l'Atlético Madrid en prêt cette saison.

« Theo est un joueur extraordinaire, je répète, extraordinaire. Il est indispensable à notre équipe cette saison. Il n’a manqué que quatre matchs de la phase aller. Il n’a que 19 ans, mais ses grandes capacités techniques et physiques font de lui un futur grand joueur. Je vous le dis encore une fois, il est impossible qu’il quitte Alavès cet hiver. Et pour le mercato estival ? Je ne serais pas étonné que des grands clubs anglais ou allemands, comme le Bayern, se positionnent en juin », a lancé, sur RMC, le dirigeant espagnol, qui affirme donc qu'Hernandez n'a aucune chance de rejoindre l'OM au cours du mercato d'hiver. Next...