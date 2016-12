OM : William Vainqueur chez les Bleus grâce à Marseille ?

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Prêté par l’AS Rome à l’Olympique de Marseille au dernier jour du mercato d’été, William Vainqueur n’a pas mis longtemps pour s’installer au sein du club phocéen. Du haut de ses 28 ans, et avec une expérience à l’étranger qui lui a visiblement beaucoup servi et notamment à Rome où il a côtoyé Rudi Garcia, l’ancien milieu défensif du FC Nantes a apporté du poids à ce secteur de jeu de l’OM. Et sa montée en puissance sous le maillot marseillais n’étonne pas Christopher Samba, ancien coéquipier de William Vainqueur à Moscou.

Pour Samba, Vainqueur a tout pour réussir à l’Olympique de Marseille, et pourrait même ainsi se rappeler au bon souvenir de l’équipe de France, qu’il a fréquentée chez les jeunes. « Vous l'avez vu face au Real Madrid en huitièmes de la Ligue des champions avec Moscou ? Il n'était pas dépaysé. À l'OM, William tient le milieu. À Moscou, il était plus utilisé en huit, en box to box. Mais son énergie et son volume conviennent très bien en sentinelle. En tant que défenseur central, j'appréciais, il te soulage, tu n'es pas loin de jouer avec les deux pieds en éventail. Dans le bon système, avec le bon coach et un niveau de concentration encore plus élevé, il peut pousser la porte de la sélection », affirme, dans L'Equipe, le joueur du Dynamo Moscou, confiant pour la suite de la saison de Vainqueur à l’OM.