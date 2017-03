OM : West Ham a trouvé Payet gonflé avec son interview cassante

Dans : OM, Premier League, Foot Europeen.

Dans un entretien accordé ce vendredi à L’Equipe, Dimitri Payet n’a pas été tendre avec son ancien club.

Pour le meneur de jeu revenu à l’OM, le niveau de jeu à West Ham n’était pas digne de son statut, et le Réunionnais l’a fait savoir sans concession. Le jeu défensif, son coach, ses dirigeants, tout le monde en a pris pour son grade avec des déclarations musclées. « Je n'avais plus envie de jouer les derniers rôles en Premier League. Notre façon d'aborder les matchs, le système défensif mis en place, ne me plaisaient pas. Avec un 5-4-1 devant notre surface je pouvais avoir toutes les libertés du monde, c'était compliqué de m'exprimer. On peut dire que je m'embêtais, oui. Je traversais les matchs sans prendre de plaisir. Je me suis dit que je n'aurais plus de marge de progression. Au contraire, je risquais de régresser. Il fallait un autre challenge », a fait savoir Dimitri Payet, qui a encore une fois fait tousser à West Ham.

Selon Sky Sports, les dirigeants du club londonien n’ont pas du tout apprécié les propos de leur ancien meneur de jeu, l’estimant gonflé de donner cette explication alors que le joueur a demandé à partir en raison de problèmes personnels, assurant que le terrain n’avait rien à voir avec sa décision de repartir en France. Du côté de West Ham, on trouve donc l’attitude et les propos de Payet presque insultants, alors que sa réussite en Angleterre lui a permis de devenir international français et de voir son salaire être multiplié par quatre.