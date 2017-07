OM : Une piste offensive a du plomb dans l'aile au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Qui sera le prochain attaquant de l’Olympique de Marseille, qui sera chargé d’épauler au mieux le déjà très remarqué Valère Germain ? Pour l’heure, l’incertitude plane toujours et plusieurs noms filtrent sans qu’aucune piste ne soit poussée en profondeur. Il y a quelques semaines, le nom de Stevan Jovetic revenait avec insistance. Barré par la concurrence à l’Inter Milan, l’international monténégrin a longtemps semblé être entre le FC Séville et l’OM. Mais à un mois de la fin du mercato, l’ancien de la Fiorentina et de Manchester City n’a toujours pas bougé.

Il faut dire que l’Inter Milan reste inflexible sur le tarif de son attaquant. Le club milanais n’a pas le couteau sous la gorge et n’a aucune raison de vendre son buteur pour moins de 13 millions d’euros, somme exigée depuis le début du mercato. Buteur face à Chelsea samedi en match amical (2-1), l’attaquant de 27 ans a signifié sa volonté de rester ici avec une célébration remarquée durant laquelle il a longtemps pointé le logo de l’Inter Milan. Déjà buteur face à Lyon en match amical, Stevan Jovetic espère toujours avoir sa chance au sein du club lombard. Selon Tutto Mercato Web, il espère même que ses belles performances en match de préparation changeront le regard de Luciano Spalletti à son égard. Une piste à définitivement oublier pour l’OM ? La suite au prochain épisode…