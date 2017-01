OM : Une offre augmentée de 1 ME, West Ham n'a pas aimé

Dans : OM, Mercato.

Comme souvent dans les transferts franco-anglais épineux, l’information varie selon la provenance de la source.

Si en France, la tendance au sortir de la réunion entre Jacques-Henri Eyraud et les dirigeants de West Ham est que le club londonien est vendeur en cas de belle offre, aucune nouvelle proposition n’aurait été effectuée. Pour Sky Sports en revanche, cela s’est beaucoup moins bien passé dans les bureaux londoniens. Des discussions ont eu lieu entre les deux camps, et au final, le chaine sportive britannique annonce que l’OM a effectué une nouvelle offre améliorée d’un million de livres (1,1 ME), pour atteindre donc 24 ME. Si cela a bien été le cas, cette proposition n’a certainement pas fait beaucoup d’effet, puisque West Ham l’a repoussée assez fermement, demandant surtout à l’OM de s’approcher des 34 ME pour évoquer sérieusement un transfert.