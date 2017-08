OM : Une arrivée à l'arrache ? L'agent de Lucas Perez se confie

Dans : OM, Mercato.

Encore et toujours à la recherche d’un buteur, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes. A l’étude depuis plusieurs semaines, la possibilité de faire venir Lucas Perez existe toujours. Le joueur fait le forcing pour rejoindre son ancien club de La Corogne, mais aucun accord n’a été trouvé avec Arsenal. Résultat, Newcastle, Everton et Marseille ont réactivé le dossier. Contacté par Foot01.com, l’agent de l’attaquant espagnol a confirmé que la piste marseillaise avait du sens, mais que Perez préférait surtout retrouver la Liga, et notamment le Depor.

« Lucas veut aller au Deportivo. Mais Marseille le veut, et c'est une bonne option. Une offre concrète de l'OM ? Non. Ce sera difficile... Il veut jouer à La Corogne », a reconnu Rodrigo Fernandez, pour qui une issue favorable pour l’OM semble tout de même bien difficile à imaginer en si peu de temps.