OM : Un intérêt de Marseille ? C'est bidon affirme Debuchy

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Durant le mercato, l’Olympique de Marseille s’est renforcé en défense en recrutant Adil Rami, Aymen Abdennour ou encore Jordan Amavi. Malgré la volonté de Rudi Garcia, aucun renfort n’est finalement arrivé au poste de latéral droit, où Hiroki Sakaï est bien seul dans l’effectif olympien. Dans ce secteur de jeu, le nom de Mathieu Debuchy a pourtant filtré durant le mercato. Mais dans les colonnes de L’Equipe ce mercredi, l’international français d’Arsenal a démenti avoir été contacté par son ancien entraîneur.

« Personnellement, je n'ai eu aucun contact avec eux. Le coach (Rudi Garcia) me connaît très bien. S'il avait voulu me faire venir, il m'aurait appelé » a expliqué l’ancien latéral droit du LOSC, qui vient tordre le coup aux rumeurs indiquant que Rudi Garcia souhaitait rapatrier un ancien Lillois de plus après avoir déjà fait signer Dimitri Payet en hiver puis Adil Rami cet été.