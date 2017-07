OM : Un duo incroyable et l'OM pourrait rater Giroud !

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Vendredi, le Telegraph affirmait que l'Olympique de Marseille était passé à la vitesse supérieure concernant la possible signature d'Olivier Giroud lors de ce mercato estival. Désormais relégué loin dans la hiérarchie des attaquants d'Arsenal, suite à la signature d'Alexandre Lacazette, l'attaquant français semblait en mesure de rejoindre l'OM, le club phocéen étant disposé à réaliser l'investissement financier nécéssaire pour cette opération.

Mais ce samedi, le Daily Mail affirme de son côté que si Marseille est effectivement entré dans la danse pour Olivier Giroud, Everton est loin d'avoir abdiqué. Car avec la vente imminente de Romelu Lukaku à Manchester United, l'autre club de Liverpool rêve désormais de faire signer Wayne Rooney et Olivier Giroud, et Everton aura les moyens de le faire. D'autant plus que le joueur anglais aurait accepté de diviser son salaire par deux afin de retrouver le club de ses débuts. Olivier Giroud pourrait débarquer en même temps que Wayne Rooney, ce qui évidemment donnerait de la gueule à la formation dirigée par Ronald Koeman. Pas certain que l'Olympique de Marseille soit autant enthousiasmé par cette association.