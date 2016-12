OM : Un défenseur du Celtic Glasgow en approche ?

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

C'est le tabloïd écossais The Scottish Sun qui l'affirme ce dimanche, les dirigeants de l'Olympique de Marseille auraient noué des contacts avec leurs homologues du Celtic Glasgow, leader du championnat écossais avec douze points d'avance, afin de pouvoir négocier le transfert dès ce mercato d'hiver d'Efe Ambrose. Le défenseur central de 28 ans cire le banc du Celtic depuis que Brendan Rodgers a pris les commandes du club, et à six mois de la fin de son contrat, un départ pourrait être une solution qui convienne à tout le monde.

Reste qu'il faut se demander si l'OM a réellement l'intention de s'attacher les services de l'internationale nigérian dont la carrière en Europe se limite à quatre saisons au Celtic Glasgow sans vraiment avoir été un titulaire indiscutable. Alors oui, Efe Ambrose peut être un pari, mais il faut beaucoup d'imagination pour voir l'Olympique de Marseille passer par ce choix dans le cadre du projet de Frank McCourt. Mais le mercato réserve parfois des surprises, et même des bonnes.