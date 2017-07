OM : Un concurrent face à l'OM dans le dossier Dembele !

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

La possible venue de Moussa Dembele à l'Olympique de Marseille a repris du volume il y a 24h lorsque Sky Sports a annoncé que les dirigeants de l'OM avaient profité du match amical entre les Rangers et le club phocéen, samedi à Glasgow, pour rencontrer leurs homologues du Celtic. Mais, ce mardi, L'Equipe affirme que si effectivement l'Olympique de Marseille s'est intéressé au buteur du club écossais il y a trois semaines, depuis les choses n'ont pas avancé. Au début du mois de juillet, Andoni Zubizarreta a présenté le projet marseillais aux conseillers de Moussa Dembele, et le directeur sportif de l'OM a cherché à en savoir plus sur l'intérêt éventuel de l'attaquant de 21 ans pour une offre venue de Marseille. Depuis, l'affaire est en stand-by.

Mais si l'OM n'a pas été plus loin, tout en restant cependant à l'affût, d'autres clubs anglais ont eux avancé dans le dossier Dembele. Et notamment West Ham qui est prêt à payer les 25ME demandés par le Celtic pour céder son buteur vedette. Le club londonien a les moyens de réaliser ce genre d'opération, et vient de le prouver en s'offrant Chicharito pour 18ME. L'Olympique de Marseille va-t-il bouger face à cette concurrence ? Les négociations avec le Milan AC pour Carlos Bacca permettront probablement de répondre à cette question.