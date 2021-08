OM : Le 3e maillot de Marseille s'offre un bad buzz terrible

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Puma a dévoilé ce mercredi soir le troisième maillot de l'Olympique de Marseille. Et le moins que l'on puisse dire est que l'accueil des supporters de l'OM est glacial tant il ressemble à celui de Rennes, Milan et Man City.

On connaît l’adage, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Cependant, en présentant le troisième maillot que Dimitri Payet et ses coéquipiers marseillais porteront cette saison, l’équipementier de l’OM ne se doutait probablement pas que les commentaires seraient aussi incisifs au sein même de la communauté phocéenne. Bien évidemment, cela n’empêchera probablement pas ce maillot de se vendre, mais il y a visiblement un gros décalage entre la vision de Puma et celle des fans de l’Olympique de Marseille. Dans son communiqué, la marque allemande justifie son choix. « Dans la lignée de sa campagne “Marseille dans le sang”, Puma renforce son ancrage local d’une manière inédite en mettant en avant une composante essentielle du club olympien : sa ville. Ce troisième maillot est animé par la volonté de la marque de faire avancer le sport grâce à l’innovation et le design. En mettant à l’honneur le nom de la ville sur le devant, accompagné du logo du club présent sur tout le maillot, Puma rend hommage à deux éléments indissociables : Marseille et son club de football », explique notamment l’équipementier de l’OM.

Sur les réseaux sociaux, ce troisième maillot est clairement moqué, d'autant plus que dans le même temps des clubs tels que Manchester City, l'AC Milan, le Borussia M'Gladbach et le Stade Rennais, eux aussi équipés par Puma, ont dévoilé un troisième maillot identique au niveau créatif à celui de l'Olympique de Marseille ce qui est très étonnant. « Y’a les mêmes rayon pyjama chez Carrefour pas besoin de claquer 70€ », « MDR les gars chez Puma ont travaillés 1 an pour faire un seul template. Belle créativité ! », « ça va vous vous êtes pas trop cassés le cul? Le logo à peine visible, un design de gamin de 5 ans, obligé de mettre le nom de la ville pour savoir que c est l OM… on va voir les ventes… », « Puma est vraiment le pire fournisseur maillot que l'OM ai eu. Maillots moches depuis leurs arrivé ! Vivement l'arrivée d'un nouvel équipementier », « Le designer des maillots third puma ne mérite pas d'être payé » et il y a des critiques beaucoup plus assassines.

🚨 OFFICIEL: Voici le maillot third pour la saison 2021/22 !



Vos avis ? pic.twitter.com/now12zcTgQ — AC Milan - FR 👹 (@AC_MilanFR) August 18, 2021

Cette similitude des choix entre des les clubs équipés par Puma ne manquera pas de provoquer des commentaires, car c'est la première qu'une marque ose faire des dessins identiques, juste en changeant (évidemment) le nom de la ville. Visiblement du côté de l'OM et de Rennes cela n'a choqué personne au niveau marketing pour des maillots qui seront vendus pas loin de 100 euros.