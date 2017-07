OM : Un attaquant à 15 ME offert sur un plateau

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Concentré sur la possibilité de recruter Olivier Giroud et Carlos Bacca, l’Olympique de Marseille se doit de faire venir un avant-centre de premier choix cet été, sans quoi cela risque d’être bien vide devant. Cette volonté de l’OM est désormais bien connue en Europe, et c’est pourquoi certains clubs comptent en profiter pour proposer des joueurs qui ne font pas partie de leur plan. C’est le cas avec du Milan AC, qui a énormément recruté à tous les postes, et n’en a pas encore fini avec son mercato.

Dès lors, Mbaye Niang n’a plus du tout sa place, lui qui a déjà été prêté pendant trois saisons, du côté de Montpellier, de la Genoa puis de Watford. Mais à 22 ans, le Franco-Sénégalais est invité à se trouver un nouveau club et le Milan AC a proposé de le servir sur un plateau à deux formations intéressées par son profil : Everton et Marseille. La donne est simple, le club lombard acceptera de laisser filer son attaquant contre la somme de 15 ME affirme TMW. Un montant dans les cordes de l’OM, qui devra toutefois probablement décliner dans un premier temps cette offre, même s’il ne sera pas interdit d’y revenir si jamais les dossiers prioritaires ne se décantent pas de la manière souhaitée.