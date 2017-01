OM : Un accord proche autour de 30 ME pour Payet ?

Les discussions se poursuivent en ce qui concerne le possible transfert de Dimitri Payet vers West Ham.

La dernière offre de l’OM autour de 30 ME a été enregistrée par West Ham, qui n’y a pas répondu fermement. Ce montant a surtout permis à reprendre les négociations et selon Le Parisien, celles-ci pourraient aboutir prochainement. Les deux clubs sont en effet devenus raisonnables. Marseille en se rapprochant des 33 ME demandés au minimum par West Ham pour laisser partir son joueur. Le club anglais en acceptant de baisser un peu ses exigences étant donnée la situation difficilement tenable dans laquelle se trouve le joueur.

Résultat, le quotidien francilien annonce qu’un accord pourrait prochainement déboucher de ces discussions et ainsi mettre enfin un terme à ce dossier brûlant. Toutefois, à l’heure actuelle, West Ham enchaine les victoires sur le terrain, ce qui permet de mieux digérer cet épisode difficile, et met le club londonien en position de force, car l’urgence pour recruter le remplaçant de Dimitri Payet ne se fait pas ressentir dans les résultats. En tout cas, Payet et l’OM étant d’accord de longue date sur les conditions de son futur contrat, une fois que les deux clubs auront trouvé un terrain d’entente, cela pourrait aller très vite.