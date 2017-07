OM : Un accord mais aucun contact, les bizarreries du dossier Bacca

Dans : OM, Mercato, Serie A.

À propos du dossier Carlos Bacca, les sources se contredisent. En France, beIN Sports et Le Parisien jugent l'arrivée de l'attaquant colombien à l'Olympique de Marseille comme presque acquise, en parlant même d'une signature en cours de semaine prochaine. Mais en Italie, les vents sont contraires. Et ce dimanche soir, Di Marzio refroidit même complètement la piste.

Selon le journaliste italien, le Milan AC n'a « aucun contact direct avec Marseille ». Malgré tout, les Rossoneri ont bel et bien connaissance de l'intérêt de l'OM pour leur attaquant, puisque l'agent de Bacca en a parlé à Fassone et Mirabelli. Si aucun accord n'a été trouvé, le club phocéen sait cependant que le Milan veut un transfert sec pour Bacca, et non pas un prêt avec option d'achat. À l'OM de jouer maintenant...