OM : Theo Hernandez dit non à Marseille au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Disposant d'une clause libératoire à hauteur de 24ME, Theo Hernandez fait saliver beaucoup de monde, dont l'Olympique de Marseille. Mais, le jeune défenseur français de l'Atlético Madrid, qui est prêté cette saison au club basque d'Alavès, sait déjà très bien ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Alors que son nom est déjà cité du côté du FC Barcelone et du Real Madrid, Theo Hernandez a fait savoir via son agent qu'une signature en dehors de la Liga, et notamment à l'OM, était totalement rejetée lors du prochain mercato.

Se confiant à FootMercato, Manuel Garcia Quilon a été pour le moins d'une franchise absolue. « C’est vrai que beaucoup d’équipes le suivent, mais nous n’avons encore rien décidé. Marseille ? Non, il veut rester à Espagne », a indiqué le représentant de Theo Hernandez, qui ne laisse pas planer un faux suspense concernant une possible signature transaction entre l'Atlético Madrid et l'OM.