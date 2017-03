OM : Thauvin se voit en EdF, Garcia le ramène sur terre

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Buteur et double passeur à Lorient (1-4) dimanche, Florian Thauvin confirme son excellente saison à l’Olympique de Marseille.

A l’approche du prochain rassemblement de l’équipe de France, ses performances lui donnent des idées. « L'équipe de France est un rêve, Je travaille pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, mais j'espère que j'aurai la possibilité d'y aller », confiait le milieu de 24 ans après la victoire au Moustoir. Et Rudi Garcia, il en pense quoi ? Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a été clair : Thauvin a encore du chemin à faire avant d’atteindre Clairefontaine.

« Il faut qu'il continue à faire des matchs comme celui-là. A lui d'être régulier. C'est un joueur qui peut être décisif mais il faut qu'il y ait de la continuité, a prévenu le technicien. Il est en train de faire une saison intéressante mais il doit être capable d'être l'un des leaders d'attaque. Ce n'est plus un jeune, c'est un joueur encore perfectible. Il est très agréable à entraîner, il a vraiment envie de progresser et de gagner pour l'OM. Il faut qu'il continue comme ça pour frapper un peu plus fort à la porte des Bleus. » A l’image de Marseille, Thauvin devra augmenter son niveau de jeu lors des grands matchs.