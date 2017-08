OM : Terminer sa carrière à l'OM, le nouvel objectif de Mandanda

Dans : OM, Ligue 1.

De retour à Marseille cet été, Steve Mandanda réalise un bon début de saison si l’on met de côté la déroute de dimanche soir face à l’AS Monaco. De retour en Equipe de France, le gardien phocéen a retrouvé le sourire en revenant à Marseille. Dans un entretien accordé à Canal +, l’ancien capitaine du club marseillais a même confié qu’il souhaitait désormais terminer sa carrière à l’OM. « C’est ce que je souhaite » a-t-il confié au Canal Football Club.

« Ça s’est fait assez naturellement. Je me suis blessé en sélection et je suis rentré à Marseille, j’ai croisé Rudi Garcia, on a eu une discussion de dix minutes, il me laisse entendre qu’il y a une possibilité de retour. A partir de ce moment-là, je savais que j’avais envie de revenir, parce que c’est chez moi, ça me manquait tout simplement. Je ne peux pas dire que je vais terminer ma carrière à l’OM, on ne sait pas ce qui se passe dans le football. Mais dans mon esprit, c’est ce que je souhaite » a-t-il exprimé, lui qui revient de loin après une saison catastrophique à Crystal Palace entre blessures et mises à l’écart de son entraîneur.