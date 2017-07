Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

La victoire de l'Olympique de Marseille jeudi soir contre Ostende, avec un triplé de Valère Germain, a mis des étoiles dans les yeux des supporters du club phocéen. Et comme souvent, c'est ce qui fait leur charme, les fans de l'OM ont tiré des plans sur la comète et se sont enflammés suite à ce succès probant face à la formation belge. Mais, Stéphane Pauwels, journaliste belge spécialiste du football et pas le dernier à polémiquer, a tenu quand même à signaler aux supporters de l'Olympique de Marseille que le club d'Ostende est une formation très très modeste.

« J'explique juste pour info le budget de Ostende ..20 millions d'euros ..Payet à lui seul 35 CQFD ????Respect @kv_oostende Vite le retour???????????????? », a fait remarquer, via Twitter, Stéphane Pauwels, histoire de relativiser la portée de ce 4-2 de l'Olympique de Marseille contre Ostende au 3e tour préliminaire d'Europa League. Pas de quoi gâcher le goût de la victoire quand même, l'OM ayant retrouvé le parfum européen qui lui manquait tant.