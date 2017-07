OM : Marseille toujours intéressé par Cabaye ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Malgré l’arrivée très médiatisée de Luiz Gustavo et la signature du premier contrat professionnel de Boubacar Kamara, l’Olympique de Marseille pourrait être tenté de recruter un milieu de terrain supplémentaire. Récemment, le nom de Moussa Sissoko est revenu avec insistance du côté de la cité phocéenne mais la piste s’avère onéreuse et le joueur ne semble pas avoir la volonté de rallier la France. Contrairement à un certain Yohan Cabaye. Le milieu de terrain de Crystal Palace souhaiterait rentrer dans l’Hexagone.

Selon les informations du Sun, le milieu de terrain de 31 ans se verrait bien terminer sa carrière en France. Et visiblement, Rudi Garcia semble toujours très intéressé par les services de l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain. De son côté, Crystal Palace pourrait autoriser le joueur à quitter le club après l‘arrivée de Ruben Loftus-Cheek en provenance de Chelsea. A un an de la fin de son contrat, Yohan Cabaye serait donc très accessible financièrement pour l’OM… Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta pourraient être tentés de saisir l’occasion.