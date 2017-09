OM : Signer Mitroglou à l'ultime seconde, « c’est important pour l’OM »

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Devenu le grand attaquant de l'Olympique de Marseille au cours du mercato estival, Konstantinos Mitroglou a les épaules assez solides pour répondre aux attentes placées en lui, selon Pierre Issa.

Giroud, Bacca, Slimani, Jovetić, Dembélé... De très nombreux noms offensifs ont circulé à Marseille cet été. Mais au final, et après des mois de recherches, la direction phocéenne a recruté Konstantinos Mitroglou pour 15 ME en provenance de Benfica. Une recrue pas forcément bankable, comme l'aurait pu être Giroud, mais l'international grec a clairement des armes à faire valoir. Classé dans le Top 20 des buteurs européens par Jacques-Henri Eyraud, Mitroglou est une valeur sûre, selon Pierre Issa, qui connaît très bien le joueur de 29 ans pour l'avoir vu à l’œuvre du côté de l’Olympiakos, où il était directeur sportif.

« Ah Kostas, le Pistolero ! Il a été surnommé ainsi, ou Mitrogoal, quand il marquait but sur but à Athènes ! C’est un buteur-né. J’ai suivi le mercato de l’OM, ils étaient à la recherche d’un buteur. Alors, Mitroglou c’est moins ronflant au niveau du nom que certains qui avaient été avancés, mais au niveau des qualités, si vous prenez les dernières années, c’est un joueur qui marque 15 à 20 buts par saison, ce n’est pas rien. Le dernier jour du mercato, faire venir un tel joueur, je crois que c’est important pour l’OM », a avoué, dans les colonnes de La Provence, l’ancien milieu de terrain marseillais, qui estime donc que Mítroglou devrait bel et bien faire oublier Gomis, auteur de 20 buts en Ligue 1 la saison dernière. À lui de le prouver sur le terrain...