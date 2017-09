OM : Si vous saviez à quel point Mitroglou est fort…

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Annoncé durant l’été, le « grand attaquant » tant attendu n’est arrivé que dans les dernières heures du mercato avec l’international grec Kostantinos Mitroglou (29 ans). Actuellement blessé à une cuisse, l’ancien buteur de Benfica devrait être de retour d’ici moins de deux semaines puisque l’OM espère pouvoir le faire jouer au Stade Vélodrome contre Toulouse le 24 septembre prochain. Partenaire de Mitroglou au Portugal, Mehdi Carcela évoque celui qu’il considère sans défaut dans un entretien accordé à Foot Mercato.

« Il n’a pas beaucoup de défauts. C’est l’un des meilleurs attaquants avec qui j’ai joué. Il sent le but, il est dur, il est technique. Il a le jeu de tête, la puissance, la technique, généreux dans ses efforts. C’est quelqu’un qui va faire un grand bien à Marseille. C’est un grand buteur. À Benfica, il marquait presque à chaque match. Je ne veux pas lui porter l’œil, mais pour moi, c’est sûr qu’il va réussir à Marseille. Partout où il est passé, il a laissé sa trace de buteur. Je vais regarder Marseille tous les week-ends maintenant ». Un joueur efficace, travailleur et sans défaut… C’est tout ce qu’il faut à l’OM en ce moment.